«Вильярреал» — «Ювентус»: во сколько играют, где смотреть матч Лиги чемпионов, прогнозы

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус».

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.89. Ставки на ничью принимаются за 3.35.



Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно за 1.93.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».



Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.



Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Нэшвилл».