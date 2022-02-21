«Вильярреал» — «Ювентус»: во сколько играют, где смотреть матч Лиги чемпионов, прогнозы

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус».
Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.89. Ставки на ничью принимаются за 3.35.
Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно за 1.93.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».
Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.
Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Нэшвилл».
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