«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ювентус».
Ставка: победа «Вильярреала» в один мяч или ничья за 1.81.
«Пройти «Ювентус» — решаемая задача для «Вильярреала». Ведь в Италии «Юве» пока не борется за скудетто. Туринцы испытывают проблемы с результативностью, хотя и пропускают мало. Не сыграют центральные защитники Бонуччи и Кьеллини.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».
«Вильярреалу» можно мечтать о победе. По крайней мере на своём поле испанский клуб считается фаворитом. Думаю, вопрос с победителем противостояния будет решаться в Турине. Вряд ли в первой игре какая-то из команд добьется ощутимого преимущества.
Считаю, тут будет либо победа «Вильярреала» с разницей в один мяч, либо ничья. Также подумывал о ставке на тотал больше двух голов. Травмированы два ведущих защитника «Ювентуса», плюс появился Влахович, что позволит «Юве» забивать больше.
С другой стороны, травмирован Жерар Морено, лучший бомбардир и лидер испанцев. Это может осложнить созидательную активность хозяев. «Ювентус» редко пропускает в чемпионате Италии, так что лучше воздержаться от этой ставки.
«Вильярреал» сейчас в порядке. Недавно отобрал очки у «Реала» (0:0), а если вспомнить ещё три матча, то там всегда были победы. Все победы добыты без Морено, а против «Гранады» в последнем туре хет-трик сделал голландский Ден Жума. Он сейчас хорош. До этого была победа на выезде над мощным «Бетисом».
Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.
Прогноз на матч «Болонья» — «Специя».
Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.
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