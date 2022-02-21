Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ювентус» в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.97.

«Ювентус», как мне кажется, не стоит считать явным фаворитом. Это уже не та команда, что уверенно штамповала скудетто и доходила до финала Лиги чемпионов. А «Вильярреал» уже не тот «середняк» чемпионата Испании. Он взял Лигу Европы в прошлом сезоне. Сейчас «Вильярреал» снова борется за зону еврокубков.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Ну а «Ювентус» буквально пару туров назад вернулся в топ-4 в Серии А. Очень слабо начали сезон туринцы. Но сейчас добавили. Претендовать на скудетто будет сложно, хотя конкуренты допускают осечки. А вот в Лиге чемпионов можно постараться зайти далеко.



Оппоненты, думаю, более или менее равны по уровню. Проблем с настроем не будет — это же плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что на данном этапе «Ювентус» всё же чуть сильнее. Зато испанцы играют на своём поле, потому лёгкой победы туринцев не жду.

Также не думаю, что команды станут раскрываться с первых же минут. Скорее всего, они будут присматриваться друг к другу. Голы стоит ждать в Турине, но не в Испании».

Ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.35.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.