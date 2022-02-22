«Челси» — «Лилль»: эксперты оценили шансы французов не проиграть в матче Лиги чемпионов

22 февраля в Лондоне пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль». Начало запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Почему атака «Челси» не справится с «Лиллем»?

Эксперты не сомневаются в победе лондонцев. Поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.33. Успех французов оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 5.40. Если «Лилль» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.65.



Аналитики ждут высокой результативности от команд: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.06. Гол клуба из Франции доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Коэффициент на проход «Челси» в четвертьфинал составляет 1.20. Если в следующий раунд попадёт «Лилль», зайдёт коэффициент 5.50.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс».