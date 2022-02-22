«Вильярреал» — «Ювентус»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

22 февраля пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире её покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.
Эксперты отдают небольшое преимущество испанскому клубу. Поставить на победу «Вильярреала» предлагается с коэффициентом 2.50. Успех «Ювентуса» доступен за 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры не ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если «Вильярреал» сможет отличиться, сыграет коэффициент 1.36. Гол «Ювентуса» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.
Выход испанского клуба в четвертьфинал оценён в 2.50. Если по итогам двух матчей дальше пройдёт «Ювентус», зайдёт коэффициент 1.60.
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Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».
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