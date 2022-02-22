«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.09.



«На повестке дня матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Первая игра в этой паре в рамках 1/8 финала. Сложная игра для прогноза и для букмекеров тоже. Они считают «Вильярреал» фаворитом.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

«Ювентус» действительно не очень хорошо выглядит в последнее время, но мне кажется, что опыт итальянской команды здесь должен сказаться.



Опыт «Вильярреала» всё же касается более младших турниров, а не Лиги чемпионов, поэтому хорошей ставкой здесь мне видится победа «Ювентуса» с форой (0). Коэффициент 2.06, а ставка позволяет нам уйти с расходом в случае ничьей.



Я не уверен, что «Вильярреал» гарантированно способен обыграть «Ювентус» на своём поле, тем более что итальянцы играют прагматично и приедут в гости, чтобы забрать как минимум ничью. Хорошей вам игры», — сказал Андронов.

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