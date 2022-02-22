«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.09.
«На повестке дня матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Первая игра в этой паре в рамках 1/8 финала. Сложная игра для прогноза и для букмекеров тоже. Они считают «Вильярреал» фаворитом.
Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.
«Ювентус» действительно не очень хорошо выглядит в последнее время, но мне кажется, что опыт итальянской команды здесь должен сказаться.
Опыт «Вильярреала» всё же касается более младших турниров, а не Лиги чемпионов, поэтому хорошей ставкой здесь мне видится победа «Ювентуса» с форой (0). Коэффициент 2.06, а ставка позволяет нам уйти с расходом в случае ничьей.
Я не уверен, что «Вильярреал» гарантированно способен обыграть «Ювентус» на своём поле, тем более что итальянцы играют прагматично и приедут в гости, чтобы забрать как минимум ничью. Хорошей вам игры», — сказал Андронов.
Почему «Лилль» справится с атакой «Челси» в Лиге чемпионов?
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.25.
«Бенфика» — «Аякс»: грандам пора начинать бояться голландцев.
- 22 февраля 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
- 21 февраля 2022
-
19:47
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 февраля 2022
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
05:00
-
04:00