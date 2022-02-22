«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«Одна из самых непредсказуемых пар в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» проводит сезон на хорошем уровне, достойно смотрится с соперниками любого уровня и заслуженно борется за очередное место в Лиге чемпионов.
Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.
Помимо всего прочего, у Эмери качественная скамейка, которой он с умением распоряжается. И даже без лидера атак Жерара Морено жёлтые не проигрывают в четырёх последних матчах, забив при этом девять мячей.
«Юве» не проигрывает уже семь матчей, и очень кстати пришёлся Влахович, который хоть пока и забил за туринцев всего один мяч в четырёх играх, действует полезно и ещё, без сомнения, о себе не раз заявит. У Аллегри проблемы с центром обороны – в Валенсии не сыграет не только Кьеллини, но и, похоже, Бонуччи. Так что и без того не часто раскрывающийся «Юве» должен против хорошо контратакующего соперника сыграть предельно организованно и даже закрыто.
Думаю, что здесь игра не получится результативной и, вполне возможно, закончится ничьей», — сказал Петросьян.
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