Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Вильярреал» – «Ювентус».

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.50.

«На дистанции двухматчевого противостояния вижу шансы команд примерно равными.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Однако в первой игре фаворит – «Вильярреал». Команда находится в хорошей форме. При этом мало пропускает и очень хорошо играет дома.

Что касается «Ювентуса», то он до сих пор не нашёл своего лучшего футбола. На команде сказалась потеря Кьезы. Федерико был лучшим футболистом клуба, который вытаскивал в сложные моменты. При этом клуб не проигрывает в Италии, но много ничьих (в том числе с не самыми сильными соперниками). Как и в последнем туре Серии А. Де Лигт забил быстрый гол, но потом хозяева позволили Белотти счёт сравнять. Пока игры у команды нет.

«Вильярреал» в первом матче находится в лучшем положении, он фаворит. Мой прогноз – победа хозяев», — сказал Мор.

Почему «Лилль» справится с атакой «Челси» в Лиге чемпионов?

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.25.

Почему топ-клубы Лиги чемпионов должны бояться «Аякс»?

«Вильярреал» — «Ювентус». Аллегри не по зубам победителю Лиги Европы «Вильярреал» — «Ювентус». Аллегри не по зубам победителю Лиги Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022