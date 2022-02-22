«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Вильярреал» – «Ювентус».



Ставка: победа «Вильярреала» за 2.50.



«На дистанции двухматчевого противостояния вижу шансы команд примерно равными.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Однако в первой игре фаворит – «Вильярреал». Команда находится в хорошей форме. При этом мало пропускает и очень хорошо играет дома.



Что касается «Ювентуса», то он до сих пор не нашёл своего лучшего футбола. На команде сказалась потеря Кьезы. Федерико был лучшим футболистом клуба, который вытаскивал в сложные моменты. При этом клуб не проигрывает в Италии, но много ничьих (в том числе с не самыми сильными соперниками). Как и в последнем туре Серии А. Де Лигт забил быстрый гол, но потом хозяева позволили Белотти счёт сравнять. Пока игры у команды нет.



«Вильярреал» в первом матче находится в лучшем положении, он фаворит. Мой прогноз – победа хозяев», — сказал Мор.

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