«Челси» — «Лилль»: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».



Ставка: победа «Челси» за 1.30.



«Челси» — явный фаворит в этой паре. Лондонский клуб выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, недавно победил в клубном чемпионате мира.

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У «Челси» очень сильный состав и с тактической точки зрения команда очень гибкая. Томас Тухель может удивить любого соперника. Команда здорово прессингует, хорошо держит мяч. Хорошо пользуется свободным пространством, может убегать и в контратаки. «Челси» должен выходить в четвертьфинал, поэтому в домашнем матче обязан обеспечить себе комфортный перевес.



«Лилль» уже не тот, который был год назад. Ушёл главный тренер Кристоф Галтье. Большая группа игроков покинула команду. В чемпионате Франции команда располагается на 11-м месте. Гурвеннек не сумел поддержать тот уровень результатов. В данном противостоянии у «Лилля» не много шансов.

«Лилль» вышел из очень средней группы, и на протяжении всего сезона команда играет нестабильно. Бывают и яркие матчи, но в целом какого-то качественного уровня команда не показывает, поэтому тут смело можно ставить на победу «Челси» за 1.30», — сказал Керимов.

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