«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ювентус».



Ставка: победа «Вильярреала» по владению мячом с форой (-5%) за 1.83.



«Как мне кажется, и букмекеры, и многие болельщики ошибочно в качестве фаворита выделяют именно «Ювентус».

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

«Вильярреал» сейчас на очень хорошем ходу. Команда фактически идёт по головам. Долгое время «Вильярреал» не проигрывает. Отлично провёл матч с «Реалом» (0:0). В последнем туре команда Эмери обыграла «Гранаду». Игра была просто аномальная. Если посмотреть на статистику, то «Гранада» там чуть ли не больше ударов нанесла. В любом случае «Вильярреал» выиграл, вернулся Ден Жума, есть Морено, есть все лидеры.



Да, «Ювентус» восстанавливается, набирает ход, и мы все начинаем видеть, что из себя представляет классический «Ювентус» Аллегри. Команда избавилась от футболистов, которые, возможно, дублировали других игроков. Неплохо и усилилась: Влахович, Закария.



Если же говорить о стабильности прямо сейчас, то мне кажется, что «Вильярреал» всё же гораздо стабильнее. Всё же это Лига чемпионов, и то, что правило выездного гола уже не работает, приводит к тому, что матчи в целом всё же очень осторожные. «Реал» удивил своей аккуратностью и желанием не идти вперёд.



Есть одна линия, с которой вряд ли можно поспорить. Это линия на владение. «Вильярреал» любит владеть мячом. Такая классическая команда Унаи Эмери. Понравилась ставка на победу «Вильярреала» с форой (-5) по проценту владения мячом. Это просто потрясающая ставка. «Ювентус» в гостях, скорее всего, сядет и будет играть на контратаках, а «Вильярреал» будет стабильно владеть мячом», — сказал Наливайко.

Почему «Лилль» справится с атакой «Челси» в Лиге чемпионов?



Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.25.



Почему топ-клубы Лиги чемпионов должны бояться «Аякса»?