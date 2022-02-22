«Челси» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги чемпионов 22 февраля

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.



«Казалось бы, всё довольно очевидно, потому что «Челси» намного сильнее. Нынешняя ситуация, когда отменено правило выездного гола, в принципе, очень здорово работает для команд оборонительных. Не надо даже пытаться теперь что-то забить в гостях. Им нужно сыграть на нулевую ничью. А «Лилль» умеет это делать.

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В последнем туре чемпионата Франции именно с таким счётом он сыграл с «Метцем». Да и «Челси» — команда не сказать чтобы очень верховая в последнем туре с «Кристал Пэлас» 1:0. До этого с «Тоттенхэмом» 2:0. Всё аккуратненько и спокойно.



Думаю, тут лондонцы не будут изображать из себя «Ман Сити» в игре со «Спортингом» и пытаться решить обязательно всё в первом матче. Они сыграют по принципу «необходимо и достаточно». 1:0, 2:0 — супервариант, на который и «Лилль», наверное, тоже будет согласен, с учётом того, что будет ещё ответный матч дома, где можно будет попытаться раскрыть все атакующие козыри. Так что я бы поставил на низ.

Кстати, удивительно — на него довольно небольшой коэффициент. Мне казалось, здесь будет сильный перекос в сторону верха, но нет. Низ стоит двойку на «Фонбете». Как и в матче «ПСЖ» — «Реал», кстати, даже думал о тотале меньше 1.5, но это для совсем рисковых. А тотал меньше 2.5 — для тех, кто играет аккуратно. Эту ставку и выберем, пожалуй», — сказал Занозин.

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