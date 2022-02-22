«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ювентус».



Ставка: ТМ 2 за 2.15.



«Вильярреал» принимает «Ювентус». Это очень интересная пара, в которой сложно выделить фаворита. По статусу, на бумаге, для кого-то «Ювентус» считается таковым. Но и «Вильярреал» ничем не хуже. А в последнем туре «Вильярреал» разгромил «Гранаду». «Вильярреал» ведёт в этом году борьбу за попадание в четвёрку.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

«Вильярреал» в этом сезоне смотрится явно сильнее. Команда умеет и сама владеть мячом, и доминировать, а может и отдать мяч сопернику, как это было в игре с «Бетисом». Тяжело придётся «Ювентусу», учитывая, что «Вильярреал» будет играть дома. В групповом раунде испанцы смотрелись очень прилично.



«Ювентус» в последние месяцы в чемпионате Италии не проигрывает и действует очень прагматично. Без феерии и большого количества голов, но свои очки набирает. В последнем туре сыграли вничью в туринском дерби. При этом играли явно хуже своего соперника. Команда Аллегри часто начинает свои атаки через длинные передачи, может подстраиваться под соперника, может доминировать. Обладает сильным составом.



Несмотря на то что нет Кьезы, в составе есть кому забивать. Появился Влахович, есть Мората. Альваро очень командный игрок. Хорошо интегрировался в схему «Ювентуса», здорово скидывает мячи, открывается. У «Ювентуса» очень сильная и линия полузащиты. Не удивлюсь, если «Ювентус» подстроится и под «Вильярреал». Мне кажется, что большого количества мячей в этой встрече ждать не стоит.



Во-первых, это всё же первая игра. Также стоит учитывать момент, при котором «Вильярреал» тоже может сыграть в обороне надёжно. Мне кажется, что здесь всё может решиться в ответной встрече. «Ювентус» очень здорово прессингует, при этом может встречать и в средней зоне, и низким блоком обороняться.



Я бы хотел предложить ставку ТМ 2 за 2.15. Такой результат вполне впишется в тенденцию игр 1/8 финала, где много мячей не забивается. Высока цена ошибки, и никто пока не рискует. Встречаются команды примерно одного уровня, поэтому вряд ли будет тотальное доминирование какой-то из сторон.



Во второй игре, может быть, будет и веселее, а в первой встрече стоит ждать тактической борьбы двух тренеров, которые будут делать всё, чтобы добыть приемлемый результат в первом матче. Приемлемым результатом может быть и победа «Вильярреала», а может быть и ничья. В итоге всё решится в Турине», — сказал Керимов.

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