«Челси» — «Лилль»: фрибет 2000 рублей к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов
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22 февраля пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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