«Челси» — «Лилль»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча Лиги чемпионов

22 февраля в Англии состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Футболисты выйдут на поле в 23:00 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Почему атака «Челси» не справится с «Лиллем»?



Эксперты уверены в успехе английского клуба. Поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.31: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1310 рублей. Победа «Лилля» доступна за 13.0, ничья — за 5.65.



Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Заключить пари на «обе забьют» можно за 2.42.



Коэффициент на выход «Челси» в четвертьфинал Лиги чемпионов составляет 1.18. Если в следующий раунд попадёт «Лилль», зайдёт коэффициент 5.50.

Победа «Челси» с форой (-1.5) оценена в 2.05, победа «Лилля» с форой (+1.5) — в 1.90.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

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Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.