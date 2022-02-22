«Вильярреал» — «Ювентус»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча Лиги чемпионов

22 февраля в Испании состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ювентусом». Стартовый свисток арбитра намечен на 23:00 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.



Эксперты склоняются к победе хозяев. Поставить на победу «Вильярреала» предлагается с коэффициентом 2.63. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2630 рублей. Победа «Ювентуса» оценена в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.20.



Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Заключить пари на «обе забьют» можно за 2.00.

На пенальти дают 3.20, на красную карточку — 4.00, на ничью в первом тайме — 2.10.

Выход испанского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов оценён в 2.56. Если по итогам двух матчей в следующую стадию пройдёт «Ювентус», зайдёт коэффициент 1.60.

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