«Атлетико» — «МЮ»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

23 февраля в Мадриде пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Начало запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Эксперты отдают предпочтение испанскому клубу: поставить на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.56. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 3.14. Ставки на ничью принимаются за 3.25.



Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.



Аналитики не ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если «Атлетико» сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.32. Гол «МЮ» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Ставки на пенальти принимаются за 3.00, на красную карточку — за 4.00.

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