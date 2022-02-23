«Бенфика» — «Аякс»: эксперты оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов

23 февраля в Португалии пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс». Начало запланировано на 23:00 мск, прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1».

Почему «Аякс» — угроза для топ-клубов в Лиге чемпионов?

Эксперты отдают предпочтение клубу из Нидерландов. Поставить на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 1.80. Успех «Бенфики» идёт за 4.65. Ставки на ничью принимаются за 4.05.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если «Бенфика» сможет отличиться, сыграет коэффициент 1.42. На гол в исполнении «Аякса» предлагают 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Гол Себастьяна Аллера идёт за 2.40, гол Душана Тадича — за 2.60, гол Дарвина Нуньеса — за 3.20.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

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