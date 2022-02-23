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«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: cтавка Василия Уткина на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: cтавка Василия Уткина на матч Лиги чемпионов
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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Мадриде и начнётся в 23:00 мск 23 февраля.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Атлетико» постепенно выбирается из зимнего кризиса, но его статус фаворита в этом матче весьма условный. В этом сезоне мадридцы много пропускают, поэтому будут максимально внимательно следить за Криштиану Роналду.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

У Ральфа Рангника не меньше проблем, чем у Диего Симеоне, поэтому «Манчестер Юнайтед» не будет раскрываться на выезде и отложит развязку на игру в Манчестере. Ничья вполне устроит обе команды, форсировать события они не станут.

О чём это говорит? Вполне вероятно, что игра будет низовой. Поэтому тут я поставлю на тотал меньше 2.5 гола», — сказал Уткин.

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