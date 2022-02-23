«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» – «Лидс».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.62.
«Тут всё достаточно просто. У «Ливерпуля» после поражения «Манчестер Сити» неожиданно замаячили перспективы. В такой ситуации их разбазаривать нельзя. Это единственная команда, которая дома не проигрывает: 9 побед и 3 ничьи.
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.
«Ливерпуль» забивает много, как мы все знаем. А «Лидс» пропускает много: за последние 5 выездных матчей команда Бьелсы пропустила 18 голов. Ну и только что на «Элланд Роуд» 4 мяча – это тоже много.
Здесь нас ждет очень уверенная игра «Ливерпуля» и крупная победа. Возьму победу хозяев с форой (-2)», — сказал Казанский.
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