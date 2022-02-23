Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» – «Лидс».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.62.

«Тут всё достаточно просто. У «Ливерпуля» после поражения «Манчестер Сити» неожиданно замаячили перспективы. В такой ситуации их разбазаривать нельзя. Это единственная команда, которая дома не проигрывает: 9 побед и 3 ничьи.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

«Ливерпуль» забивает много, как мы все знаем. А «Лидс» пропускает много: за последние 5 выездных матчей команда Бьелсы пропустила 18 голов. Ну и только что на «Элланд Роуд» 4 мяча – это тоже много.

Здесь нас ждет очень уверенная игра «Ливерпуля» и крупная победа. Возьму победу хозяев с форой (-2)», — сказал Казанский.

Почему «Аякс» — большая угроза для топ-клубов в Лиге чемпионов?

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс»: Бьельсе пора на пенсию.

Почему «Зенит» не сможет сотворить чудо в матче с «Бетисом»?

«Ливерпуль» — «Лидс». Чемпионская гонка АПЛ только начинается! «Ливерпуль» — «Лидс». Чемпионская гонка АПЛ только начинается!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022