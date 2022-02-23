«Бенфика» — «Аякс»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».
Ставка: «Аякс» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.17.
«Если после жеребьёвки казалось, что шансы здесь примерно равны, то теперь кажется, что «Аякс» — явный фаворит.
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.
Амстердамцы мощно идут по сезону. В первой его части одержали шесть побед из шести в группе Лиги чемпионов, оставив позади и Дортмунд, и «Спортинг», и «Бешикташ», а теперь вот выиграли десять матчей кряду. Неслучайно главного тренера «Аякса» тен Хага хотели бы видеть у руля сразу несколько суперклубов.
Думаю, гости будут владеть инициативой в матче с проводящим средненький сезон соперником. «Бенфика» за последние пару месяцев проиграла все четыре матча своим принципиальным соперникам – «Спортингу» и «Порту», да и с менее грозными командами частенько мучилась.
Предположу, что игра получится с немалым количеством голевых моментов, а к победе будет ближе «Аякс», — сказал Петросьян.
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