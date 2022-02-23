«Атлетико» — «МЮ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Вторая сессия, вторая неделя лигочемпионских матчей. 1/8 финала, и мы отправляемся в Мадрид на «Ванда Метрополитано», где «Атлетико» примет «МЮ». Тут сразу несколько пересечений и переплетений. Как вы понимаете, Давид де Хеа, воспитанник «Атлетико», сыграет против своей бывшей команды.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

Криштиану Роналду много играл в дерби против «Атлетико», когда выступал за «Реал». Он много забивал в ворота «Атлетико». Да, мадридский клуб в последнем матче победил «Осасуну» (3:0). Не пропустил, хотя до этого матча «Атлетико» пропускал регулярно.



«МЮ», как всегда, ударно провел первый тайм в матче с «Лидсом», но затем чуть было не лишился преимущества. Понятно, что Рангник постарается что-то придумать на этот матч. С отменой высокой ценности выездных мячей в Лиге чемпионов некоторые команды стали играть смелее.



Учитывая, что в этом сезоне «Атлетико» много пропускает, а у «Манчестер Юнайтед» дела в защите тоже не очень, то вариант «обе забьют» для этой встречи вполне подходящий. Я бы рассмотрел ещё хороший вариант — 2-3 гола за 1.94. Предполагаю, что проблемы в обороне и у тех, и у других всё же скажутся в этой встрече, а атака скажет своё слово», — сказал Генич.

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