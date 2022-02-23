«Бенфика» — «Аякс»: ставка Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».
Ставка: ничья за 4.12.
«Бенфика» в минувшем сезоне остановилась только на третьей позиции, уступив «Порту» и «Спортингу». Старт нового первенства проходит по прошлогоднему сценарию. За 23 тура текущего первенства в активе «красных» 16 побед и три мирных исхода, которые принесли 51 очко и третье место в турнирной таблице.
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.
После двух подряд побед над «Тонделой» и «Санта Кларой» «орлы» на выезде потеряли турнирные баллы с «Боавиштой».
В этом сезоне «Аякс» добыл 18 побед и три мирных исхода, которые принесли 57 очков и первую позицию. Не могу не отметить показатели команды в линии обороны, которая пропускала всего пять раз. Кроме того, у «аяксидов» серия из десяти побед подряд. В трех последних очных матчах выиграл «Аякс», при этом встреча в 2018 году завершилась вничью.
Очень многим нравиться «Аякс» — команда очень здорово выступает и набирает с каждым годом. «Бенфика» почти потеряла шансы на победу в чемпионате, при этом делает ставку на то, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.
Обе команды успешно играют в атаке, при этом часто забывают о собственных воротах. Рискну и сделаю ставку на мирный результативный исход», — сказал Мостовой.
Почему евровесна «Зенита» закончится на втором матче?
Чем «Аякс» особенно опасен для грандов Лиги чемпионов?
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