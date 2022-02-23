«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.89.



«Бёрнли» застал «Брайтон» врасплох и уже в первом тайме сделал результат – южане, похоже, слишком тяжело переживали из-за обидного и несправедливого результата на «Олд Траффорд», и им потребовалось время для того, чтобы вернуться на землю.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

Не думаю, что крупная победа команды Шона Дайша будет иметь продолжение – скорее всего, по итогам сезона она всё равно расстанется с элитой.



Ну а «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» второй раз за сезон — и сделал это в отличном стиле. Нет больших сомнений в том, что это послужит ещё более сильным толчком для развития команды. Чувствуется, что Конте создал в коллективе хорошую атмосферу, и это сказывается на том, что «шпоры» демонстрируют на поле.



С «Бёрнли» им наверняка придется помучиться, но для победы у них всё же найдется больше аргументов», — сказал Петросьян.

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