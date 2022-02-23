«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор, амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Один из самых сложных для прогноза матчей 1/8 финала Лиги чемпионов – противостояние «Атлетико Мадрид» и «Манчестер Юнайтед».

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

Обе команды находятся в каком-то неопределённом состоянии. Симеоне затеял смену стиля игры, который пока с трудом приживается, Рангник тоже с трудом пытается применить свои идеи в «МЮ». Получается абсолютно непредсказуемая пара, очень тяжело спрогнозировать, кто пройдёт дальше.



Что касается первой игры, то она может получиться какой угодно, но совсем осторожной она не будет. Это сейчас не в характере той и другой команд. Лучшая ставка, которая мне приходит в голову на этот матч, – обе забьют. Обменяться голами такие исполнители должны», — сказал Дементьев.

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