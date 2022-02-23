«Бенфика» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Португалии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Аякс».



Ставка: ТБ 10.5 углового за 2.28.



«Бенфика» — «Аякс». Матч двух команд, которые несколько лет назад уже играли между собой в Лиге чемпионов. Для «Аякса» это хорошая примета. В тот год он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но сейчас пока только 1/8 финала.

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Мне кажется, что здесь надо отталкиваться от стиля игры обеих команд. И те и другие очень много атакуют флангами. Если есть две команды, которые здорово атакуют флангами, то это почти наверняка означает, что будет много угловых.



Попытки подать в штрафную площадку, тем более есть на кого. У «Аякса» это Себастьен Аллер. Короче говоря, если есть большой нападающий и есть фланговые игроки, то угловых не избежать. Поэтому и удивительно, что на тотал больше 10,5 углового такой хороший коэффициент.



Это просто шикарный вариант для того, чтобы заработать немного денег. В очном матче за полтора часа две такие атакующие команды наверняка подадут больше 10,5 углового.



Если хотите немного рискнуть, то есть и другой вариант. Обе команды подадут по угловому до 15-й минуты. Это оценивается коэффициентом 3.55.



Несмотря на то что это первый матч, будет результативная и активная игра с обеих сторон. Много атак, много вариантов сделать угловой, а если начнут весело, то тем более», — сказал Нагучев.

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