«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на игру плей-офф ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.98.



«Немного поговорим о матче «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». В принципе, в последние лет 10 «Атлетико» и ставка обе забьют не особенно часто и произносились.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

Ситуация изменилась. «Атлетико» мало напоминает себя прежних времён, а именно игрой без мяча и статистикой. Всего лишь раз за последние восемь матчей мадридский клуб ушёл с поля сухим.



У «Манчестер Юнайтед» похожая ситуация, но там много разных проблем внутри команды. Не вижу смысла в очередной раз о них распространяться. В последней игре были видны проблемы в защите, но за счёт индивидуального мастерства, какого-то напора, который периодически работает, удалось добиться хорошей и важной победы.



В этом матче велики шансы того, что и те и другие отметятся. Вполне возможно, что игра получится открытой с массой опасных моментов у обоих ворот. Коэффициент на такое событие больше 1.90. Очень неплохой вариант», — сказал Петросьян.

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