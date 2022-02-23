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«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

«Обе команды объединяет то, что они идут на четвёртых местах в своих чемпионатах. А также то, что последний тур обе провели довольно результативно: 4 гола забил «Манчестер» и 3 — «Атлетико».

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

В этом противостоянии я не вижу фаворита. Как не вижу явного фаворита и в первом матче: игра может сложиться как угодно.

«Атлетико» сыграл на день раньше — соответственно, у команды на день больше отдыха. К тому же испанцы играют дома.

А у «Манчестер Юнайтед» будет очень мотивирован Криштиану Роналду. Он будет играть практически в своём родном городе, где прошла лучшая часть его карьеры. Конечно, перед местной публикой он постарается выглядеть наилучшим образом.

Повторюсь, шансы команд примерно равны. При этом я не ожидаю много голов в этом матче. В последнем туре команды много забивали. Как правило, после таких матчей идёт спад в результативности.

К тому же здесь слишком многое на кону. Обе команды будут играть от обороны. «Атлетико» умеет играть сзади, «Манчестер Юнайтед» в основном играет вторым номером. Мой прогноз – ТМ 2.5», — сказал Мор.

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