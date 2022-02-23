«Атлетико» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Атлетико» за 2.50.
«Атлетико» много страдал на групповой стадии, но всё равно прошёл в плей-офф со второго места благодаря победе в заключительном туре над «Порту» (3:1). В Ла Лиге на днях была обыграна «Осасуна» со счётом 3:0, правда, всё равно коллектив лишь замыкает пятёрку сильнейших.
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.
«Манчестер Юнайтед» выиграл две предыдущие встречи в чемпионате Англии, после чего оказался на промежуточном четвёртом месте. В Лиге Чемпионов коллектив во главе с Криштиану Роналду выглядел гораздо успешнее, ведь смог выиграть свой квартет всего с одним поражением.
По моему мнению, ставку всё-таки лучше сделать в пользу хозяев поля. У мадридцев хорошая дисциплинированная команда, которая прекрасно выглядит в двухматчевых противостояниях, особенно в домашних играх.
К тому же англичан в последнее время лихорадит. Они могут обыграть крепкого противника, но вылететь из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа, так что стабильности может не хватить», — сказал Павлюченко.
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