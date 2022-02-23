«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 23 февраля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Лидс».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.74.



«Боюсь, на «Ливерпуль» «Лидс» уже не хватит. Йоркширцы слишком много сил отдали на долгожданное противостояние с «Ман Юнайтед» на «Элланд Роуд».

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К тому же они уступили, пропустив четыре мяча, что, естественно, ещё больше ударит и по психологическому, и по физическому состоянию команды.



У «Ливерпуля» же не только лишний день между этой и предыдущей играми, так ещё и с состоянием, что с физическим, что с психологическим, все в порядке. Мерсисайдцы одержали уже восемь побед подряд, при этом они не просто побеждают – они куражатся, забивают голы-красавцы и, такое ощущение, даже не устают.



Поражение «Сити» к тому же еще одна причина, по которой «Ливерпуль» должен продолжать побеждать. Ведь теперь дорога к чемпионству — в руках команды Клоппа, а не Гвардиолы», — сказал Петросьян.

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