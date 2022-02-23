«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир, трансляция игры, смотреть онлайн 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт не стадионе «Вандо Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.
В прямом эфире трансляцию из Испании можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Заключить пари на победу испанцев можно с коэффициентом 2.58, что приблизительно равно 38% вероятности. Успех англичан оценён букмекерами в 3.15 (31%). Ставки на ничью принимаются за 3.36
Гол Криштиану Роналду доступен в букмекерских компаниях с коэффициентом 2.25. Если забьёт Жоау Феликс, сыграет коэффициент 3.80.
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