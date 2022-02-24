Эксперты оценили шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы

24 февраля в Севилье (Испания) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит». Начало запланировано на 23:00 мск. В первой встрече сильнее оказался «Бетис» — 3:2.

Почему евровесна «Зенита» закончится в феврале?

Эксперты считают испанский клуб фаворитом: поставить на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.09. Успех «Зенита» доступен за 3.52. Заключить пари на ничью предлагают за 4.05.



Аналитики ждут от соперников результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.65.

Выход «Бетиса» в 1/8 финала Лиги Европы оценён в 1.23 (около 79% вероятности), проход «Зенита» в следующую стадию — в 4.80 (21%).

После отмены правила гола на чужом поле «Зениту» для перевода игры в дополнительное время достаточно любой победы с разницей в один мяч.

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