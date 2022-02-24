«Наполи» — «Барселона»: смотреть онлайн, когда начало, где покажут в прямом эфире

24 февраля в Неаполе (Италия) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона». Начало запланировано на 23:00 мск.

Прогноз на матч «Наполи» — «Барселона».

В прямом эфире игру «Наполи» — «Барселона» покажет телеканал «Матч! Футбол 1». В первой встрече команды не выявили победителя — 1:1.

Эксперты отдают минимальное предпочтение сине-гранатовым. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.55. Успех «Наполи» оценён в 2.86, ничья — в 3.70.



Аналитики ждут от соперников зрелищной игры: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.70.

Выход «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы доступен за 2.07, проход «Барселоны» в следующую стадию — за 1.86.

Почему «Зенит» вылетит из евровесны уже в феврале?

Сможет ли дортмундская «Боруссия» спастись в Шотландии после 2:4?

Как Доменико Тедеско преобразил «РБ Лейпциг»?