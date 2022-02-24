«Бетис» – «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Бетис» – «Зенит».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.



«Бетис» и «Зенит» выдали крутой первый матч. Думаю, что такой же может получиться и в Севилье. Здесь точно не будет того уныния, которое мы увидели 8 лет назад, когда «Бетис» играл с «Рубином». Надо сказать, что тогда «Рубин» получил результат, была ничья.

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«Зенит» в Лиге Европы выступает не слишком круто: 5 поражений в последних 6 матчах – это действительно плохо. Тем более, домашняя игра проиграна (тем более, так).



Здесь надо обратить внимание на то, что «Бетис» регулярно забивает и регулярно пропускает: в последних 4 матчах ОЗ проскакивает постоянно. Кроме того, каждый матч «Зенита» в Лиге Европы – это фейерверк голов. Здесь нас ждет примерно то же самое, что было в Петербурге.



Как бы ни сложился матч, в любом случае ОЗ и ТБ 2.5 нам гарантированы», — сказал Казанский.

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