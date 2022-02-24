«Наполи» — «Барселона»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» – «Барселона».



Ставка: победа «Наполи» с форой (0) за 2.04.



«Наполи» и «Барселона» решат, кто пройдёт в стадию 1/8 финала Лиги Европы. Жалко, конечно, терять любую из этих команд уже на этой стадии еврокубка. Эту пару, думаю, многие были бы рады видеть и в финале ЛЕ.

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В их первой встрече многие ожидали уверенной победы «Барселоны». Всё-таки каталонцы не привыкли играть в Лиге Европы. Намного чаще они выходили на поле под гимн Лиги чемпионов. Однако сейчас это уже не та «великая» «Барселона». Клуб находится в перестройке. Даже победа в Лиге Европы будет сейчас для команды Хави успехом.



Но и «Наполи» сейчас достаточно силён. Ещё в прошлом сезоне можно бы было говорить о его небольших шансах в подобной игре. Однако в этом сезоне команда Спаллетти выглядит очень хорошо, борется за скудетто. Неаполитанцы по праву являются одними из сильнейших в Италии на данный момент. Так что «Барселоне» будет тут не так просто.



Хотя стоит отметить, что в их первом матче лучше выглядела «Барселона». Несмотря на ничью по итогам 90 минут, каталонцы наиграли на победу, я считаю. Видно, что у игроков появилась структура, много комбинаций разыграли «сине-гранатовые». На мой взгляд, Хави уже достаточно сильно повлиял на изменения в клубе.



Команды провели разные матчи в домашних чемпионатах на выходных. «Барселона» добилась уверенной победы над «Валенсией» (4:1). А «Наполи» не смог обыграть одного из аутсайдеров Серии А – «Кальяри» (1:1). На мой взгляд, неаполитанцы могли подкопить сил для ответной встречи в еврокубке.



Думаю, сейчас большую роль может сыграть домашняя арена «Наполи». Клубу было тяжело на заполненном «Камп Ноу». Но сейчас игроки будут чувствовать себя более уверенно. Плюс опыта у Спаллетти, конечно, намного больше, чем у Хави. Так что не думаю, что «Наполи» позволит разыгрывать «Барселоне» некоторые свои наигранные комбинации.



В общем, я не считаю, что «Барселона» точно выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Предложу такую ставку – азиатская фора (0) на «Наполи», — сказал Калиниченко.

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