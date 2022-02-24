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«Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Испании

«Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Испании
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг».

Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.97.

«Баски потерпели звонкий разгром в самом важном матче сезона, в дерби с «Атлетиком» 0:4, и это, конечно, не может не сказаться на состоянии команды. Теперь ей будет тяжело не только физически, но и психологически.

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«Лейпциг» же, напротив, разгромил в столице «Герту» 6:1, играл легко и непринуждённо, а у Тедеско была отличная возможность задействовать ближайший резерв.

В первом матче немцы перестреляли испанцев по ударам 20-3 и, в общем-то, владели подавляющим территориальным преимуществом. Предположу, что им удастся контролировать игру и на выезде», — сказал Петросьян.

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