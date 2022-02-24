«Бетис» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».
Ставка: победа «Бетиса» за 2.01.
«Бетис» выступает очень круто в нынешнем сезоне и располагается в тройке сильнейших, правда, отставание от лидера составляет 11 баллов. В прошлом туре получилось одолеть «Мальорку» (2:1). Тем не менее выиграть свою группу в Лиге Европы не получилось, «Байер» оказался выше.
Сможет ли «Зенит» сотворить чудо в Испании?
«Зенит» уверенно лидирует в российском чемпионате, но в последнее время давно не было игровой практики из-за перерыва в сезоне. В Лиге чемпионов коллектив смотрелся достойно, но бороться за выход в плей-офф объективно сложно. К слову, зимой покинул коллектив Азмун.
На мой взгляд, испанцы выглядят фаворитами и в ответном противостоянии. В первой игре они выглядели гораздо сильнее, так что все предположения насчёт хорошей физической формы были оправданы, да и уровень исполнителей достаточно высок.
«Зенит» традиционно неплохо проводит осеннюю часть еврокубков, однако отсутствие игровой практики сказывается. Как бы ни хотелось увидеть в следующей стадии петербуржцев, на выезде будет тяжеловато», — сказал Павлюченко.
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