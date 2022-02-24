«Наполи» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Лиги Европы в Неаполе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.55.



«Матч, за которым, я уверен, будет следить большинство нейтральных болельщиков. Пара серьёзная, могла бы играть в плей-офф Лиги чемпионов, но так уж вышло в этом сезоне, что «Наполи» и «Барселона» будут бороться за Лигу Европы.

Сможет ли «Барселона» показать свой лучший футбол в матче с «Наполи»?

В первом матче «Барселона» уступала, но отыгралась — 1:1. Мне кажется, счёт не по игре, гигантское преимущество было у каталонцев в этом матче, особенно во втором тайме. Невероятные моменты не были использованы. «Наполи» повезло не проиграть в этой встрече — это однозначно. Через несколько дней, кстати, «Барселона» куда более аккуратно отнеслась к своим моментам и в гостях разгромила сильную «Валенсию».



«Барса» сейчас на ходу, а «Наполи», на мой взгляд, выдохся. Об этом свидетельствует и матч последнего тура Серии А, где еле спаслись в концовке.



Хороший коэффициент дают на победу «Барселоны», я так и поставлю. По игре она выглядит сильнее», — сказал Титов.

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