«Рейнджерс» — «Боруссия» Д: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Боруссия».
Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.10.
«Рейнджерс» располагается на втором месте во внутреннем первенстве, начав терять очки в последнее время, поскольку даже с «Данди Юнайтед» (1:1) допустил осечку. Тем не менее дома клуб поражений не знает. Главное, что сенсационно удалось забить в первой встрече плей-офф Лиги Европы четыре мяча на выезде.
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«Боруссия» уничтожила мёнхенгладбахскую «Боруссию» в предыдущем туре Бундеслиги со счётом 6:0, заняв промежуточное второе место в чемпионате. В Лиге чемпионов из квартета выйти не получилось, а в первой игре с «Рейнджерс» коллектив провалил первый тайм, не отыгравшись без травмированного Холанда.
По моему мнению, в этом противостоянии всё-таки стоит отдать предпочтение «Рейнджерс». Шотландский футбол могут многие недооценивать, но исполнители там приличного уровня, что и показала первая игра. Думаю, сейчас хозяева в удобном положении и в ответной игре не проиграют.
К тому же на своём поле шотландцы выглядят гораздо сильнее, чем на выезде. Здесь будет очень тяжело любому противнику, в том числе и «шмелям», которые много пропускают», — сказал Павлюченко.
Чего ждать от «Зенита» в матче с «Бетисом»?
Почему в паре «Рейнджерс» — «Боруссия Д» ещё ничего не ясно?
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