«Бетис» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч плей-офф Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».



Ставка: «Бетис» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.45.



«В питерском матче, когда «Бетис», игравший полурезервным составом, включался и не отпускал ногу с педали, у испанцев всё получалось, и в ворота хозяев залетали мячи. Стоило ногу убирать с газа, возникали проблемы у собственных ворот.

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Наверняка и в ответном матче будет примерно то же самое. Испанцы проведут одну-две результативную атаки, обеспечат уже окончательно общую победу и расслабятся. «Зениту» же терять нечего – нужно будет идти вперёд в надежде на чудо.



В него, впрочем, верится не особо. Все-таки прямо сейчас «Бетис» находится на уровне, до которого чтобы выйти «Зениту», нужны ещё три-четыре приобретения, прежде всего в оборону и в ворота, и ещё минимум годик на притирку друг к другу», — сказал Петросьян.

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