«Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Испании

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (0) за 1.92.



«Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг». Не так всё просто получается у Доменико Тедеско. Но просто и не могло быть, потому что его достаточно давно не было в немецком футболе. В чемпионате Германии он уже выправил ситуацию для своей команды, но теперь впереди еврокубковое испытание.

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В первом матче команды сыграли вничью 2:2, поэтому «Лейпцигу» надо побеждать, чтобы выходить дальше. Думаю, что ставить надо на «Лейпциг» — Тедеско настроит свою команду на вторую игру. В первой встрече можно считать, что какой-то несчастный случай с ним произошёл.



Победа «Лейпцига» с форой (0), коэффициент 1.95 – мне кажется, что это хорошая ставка. Если даже баски и пройдут дальше, то сделают это не с помощью победы», — сказал Андронов.

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