«Бетис» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы в Севилье

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Бетис» забьёт в 1-м тайме за 1.82.



«Зенит» сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» на выезде. Встреча в Питере обернулась для «Зенита» поражением со счётом 2:3. В Испании все удивлены, как этот «Бетис» без половины основного состава против чемпионата России, который, играя в Лиге чемпионов, взял и забил вот так вот легко в первом тайме три мяча.

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«Зенит» оказался не совсем готовым к давлению «Бетиса» с первых минут. Не очень хороший матч провел Ракицкий, поздно перестроил игру Семак на три центральных защитника.



В ответном матче с возвращением Фекира и Каналеса «Зенит», скорее всего, сыграет в три центральных защитника. При новом правиле об отмене преимущества выездного гола «Зениту» надо просто выиграть, но при Семаке питерцы ни разу в еврокубках на выезде не побеждали. В последний раз такое случилось в Испании против «Реала Сосьедад» (3:1). В последних 16 выездных матчах 12 раз проиграли и четыре раза сыграли вничью.



Выстоять будет очень сложно на выезде против «Бетиса». Может быть, поможет то, что у «Бетиса» впереди в чемпионате Испании севильское дерби — очень важный матч. Может быть, со стороны «Бетиса» какая-то недооценка, так как в первой игре в первом тайме очень легко давались голы испанцам.



Но давление «Бетиса» на его стадионе мало кто может выстоять. «Бетис» — одна из лучших команд в Испании по игре в первом тайме. Первый матч в Питере лишнее тому подтверждение. «Зениту» будет очень сложно выстоять, поэтому мой ставка — «Бетис» в 1-м тайме забьет за хороший коэффициент 1,82.



Я же дальше желаю «Зениту» забить три, победить со счетом 3:1 и посрамить всех хейтеров и скептиков. Но в 1-м тайме «Зениту» будет тяжело не пропустить», — сказал Генич.

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