«Наполи» — «Барселона»: прогноз Павла Занозина на матч 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» — «Барселона».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.



«Олимпиада закончилось. Теперь в полной мере можно сосредоточиться на футболе, тем более что еврокубки в разгаре. Много интересных матчей, в частности противостояние «Наполи» и «Барселоны», которое мы уже рассматривали в первом раунде. Такой матч спокойно смотрелся бы и в главном турнире Европы, а Лига Европы только приобретает с такими матчами.

Почему «Наполи» не остановит «Барселону»?

В первой игре был счет 1:1. Верха не получилось, но эта новая «Барселона» с Обамеянгом, с Траоре. Такая «Барселона» ещё немного притирается. Понятно, что далеко не в каждом матче идеи Хави реализуются. Кто-то говорит, что от противостояния с «Наполи» зависит его судьба. Мне кажется, что ему дадут много времени, чтобы построить то, что он хочет.



Это не делается за несколько месяцев, даже за сезон порой не получается. Надо больше времени. Хави — это тренер-интеллектуал, поэтому не всем футболистам порой удается его понять.



Если говорить о ставке, то не могут такие команды в двух матчах подряд сыграть на низ. В первой игре был 1:1. Счет не совсем по тому, что происходило. Голы должны были влетать.



В ответном матче голы снова будут — и на этот раз от трёх как минимум. В общем, ставим на тотал больше 2,5 мяча», — сказал Занозин.

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