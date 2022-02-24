«Бетис» — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на игру плей-офф Лиги Европы 24 февраля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» – «Зенит».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.99.



«Решающий матч для «Зенита» в Лиге Европы. Решается вопрос, выйдут ли питерцы в 1/8 финала этого еврокубка. Сейчас им предстоит выезд в Испанию к «Бетису». Отрыв соперника в общем счете не такой большой.

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Думаю, первая игра этих соперников в Санкт-Петербурге многим болельщикам понравилась, даже несмотря на поражение хозяев поля. «Зенит» поначалу смотрелся неуверенно, пропустил быстрый гол.



Однако команда Семака скоро вернулась в игру и достаточно уверенно доминировала на поле. Счет 3:2 примерно отражает суть игры. Хотя «Зенит» несколько мячей пропустил из-за глупых ошибок. Так что сейчас ему нужно просто очень надежно сыграть в обороне.



«Бетис» будет играть дома на этот раз. Конечно, ему будет сейчас проще, чем в морозном Санкт-Петербурге. Однако «Зенит» будет свежее. Он пока не возобновил выступления в РПЛ. А «Бетис» на выходных сыграл в Ла Лиге с «Мальоркой». Хотя он и выиграл со счетом 2:1, но все равно потратил силы на эту встречу. Надеюсь, «сине-бело-голубые» используют преимущество в физической форме.



Такие решающие игры всегда бывают очень результативными. Плюс, сейчас отменено правило выездного гола. Так что, думаю, они вновь устроят перестрелку голами. «Бетис» в этот раз не будет садиться в оборону и станет атаковать до последнего. Ну а более свежий «Зенит» еще в прошлом матче доказал, что уверено чувствует себя в нападении. Так что голы в этой игре, я считаю, точно будут.



Моя ставка – обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.

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