«Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на игру 1/8 финала ЛЕ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» по фолам за 1.95.
«Реал Сосьедад» находится далеко не в лучшей форме. Он проиграл дерби «Атлетику» из Бильбао. В последнее время у бело-голубых вообще было не так много сильных матчей, как на старте сезона.
Почему Тедеско выбьет «Реал Сосьедад» из Лиги Европы?
Еще «РБ Лейпциг» великолепно играет и дома, и в гостях. Поскольку это команда Доменико Тедеско, мне кажется, что игра будет осторожной. Одни будут бояться ошибиться, другие – тоже.
Я думаю, что в этой игре не стоит ждать много голов. Но мне кажется, что некоторые вещи неизменны. Есть важная и отличительная особенность. Когда команда Тедеско играет в гостях, она очень часто фолит. Я думаю, что «РБ Лейпциг» победит по нарушениям», — сказал Нагучев.
Ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.35.
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