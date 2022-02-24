«Бетис» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы в Севилье

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».



Ставка: ничья или победа «Бетиса» в один гол за 2.38.



«Бетис» успешно стартовал в Кубке Испании, где команда пробилась в полуфинал и на выезде обыграла «Райо Вальекано».

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В турнире Примеры «бело-зеленые» выступают очень неплохо – после 25 туров «бетикос» добыл 14 побед и четыре ничьи, которые принесли 46 очков и третью позицию в турнирной таблице.



В двух последних турах севильцы обыграли «Леванте» и «Мальорку». Неделю назад испанский клуб на выезде обыграл чемпиона России.



«Зенит» открывал сезон в Лиге чемпионов, но на стадии группового этапа пропустил вперед «Челси» и «Ювентус», что принесло всего пять очков и путевку в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате России Санкт-Петербург занимает первую позиции, опережая второе «Динамо» на два очка.



В этом матче я отдам предпочтение испанской команде, которая смотрелась в первой игре очень достойно, при этом сумела забить три гола, но отмена правила выездного забитого мяча сильно повлияла на зрелищность. Представители Севильи доказали, что они в отличной форме и сегодня в полном составе добьются нужного итога», — сказал Мостовой.

Ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.35.

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