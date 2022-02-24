«Наполи» – «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги Европы 24 февраля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Наполи» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.60.



«Ожидается очень интересная игра. Первый матч закончился вничью 1:1. Так как больше нет правила выездного гола, то стартовые позиции перед матчем у команд равны.

Чего ждать от «Барселоны» в матче с «Наполи»?

У «Барселоны» было очень много моментов в первом матче, команда должна была побеждать по игре, но закончила вничью.



Вообще, «Барселона» сейчас на ходу. После возвращения травмированных появилась конкуренция, в зимнее трансферное окно команду пополнили очень сильные футболисты, которые выходят на ведущие роли. Сюда добавилась работа Хави, прививается победный менталитет. Все это в сумме делает «Барселону» сильнее, команда становится лучше, прибавляет с каждой игрой. Начинает забивать и забивать много.



В первой игре «Барсе» не повезло. Но думаю, что во втором матче удача будет на стороне сине-гранатовых. А преимуществом она наверняка будет владеть.



«Наполи» не в форме, смотрится очень тяжело. В последних трех матчах сыграли 1:1, а с «Кальяри» еще чудом отскочили. Сардинцы доминировали, должны были забивать больше одного гола.

У «Наполи» почти не было моментов. Чуть ли не единственная подача в конце игры в штрафную закончилась голом вышедшего на замену Осимхена. «Наполи» выглядит устало, в команде много травмированных. Кроме того, у неаполитанцев есть шанс стать чемпионом Италии, куда будут направляться все силы. У «Барселоны» задача в этом сезоне поскромнее – попасть в Лигу чемпионов.



Голодные до подвигов молодые футболисты «Барселоны» будут из кожи вон лезть, чтобы себя проявить.



Возьму проход «Барселоны». А второй ставкой – П2, шансы на чистую победу у гостей гораздо выше», — сказал Мор.

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Ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.35.

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