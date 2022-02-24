«Бетис» — «Зенит»: время начала, где смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире

Сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» встретится с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.



В прямом эфире трансляцию из Испании можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11, что приблизительно равно 47% вероятности. Успех российского клуба оценён в 3.56 (28%). Заключить пари на ничью предлагают за 4.00.

Гол Артёма Дзюбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85 (35% вероятности). Если забьёт Набиль Фекир, сыграет коэффициент 3.50 (29%).