«Бетис» — «Зенит»,1/16 финала Лиги Европы: смотреть онлайн прямую трансляцию на «Матч ТВ»

Сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» встретится с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
«Бетис» — «Зенит»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
В прямом эфире трансляцию из Испании можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11, что приблизительно равно 47% вероятности. Успех российского клуба оценён в 3.56 (28%). Заключить пари на ничью предлагают за 4.00.
Встречу обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери, а в роли его ассистента выступит турок Абдулкадир Битиген.
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Ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.35.
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