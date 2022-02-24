«Бетис» — «Зенит»: фрибет 2000 рублей к матчу 1/16 финала Лиги Европы
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24 февраля пройдёт ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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