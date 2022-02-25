Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в ОАЭ

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Дубае Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв.
Ставка: победа Хуркача за 1.76.
«Пожалуй, настал тот момент, когда победная серия Андрея Рублёва прервётся. После зального титула в Марселе непросто было теннисисту перейти сразу на открытый хард, но он справился с Эвансом, Квоном и Макдональдом. В двух последних поединках приходилось отыгрываться. Всё же спад неизбежен.
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Задачу-минимум в Дубае Андрей выполнил – защитил прошлогодний полуфинал. Впереди неудобный соперник, которому россиянин дважды в карьере проиграл. Более того, Хуркач явно был сам не свой, но в Дубае разыгрался и готов к большим достижениям. Бублик, Молчанов, Синнер пройдены на одном дыхании с серьёзным преимуществом. Итальянец в последнем матче ни разу даже до брейк-пойнта не добрался.
Думаю, сегодня у польского теннисиста будут отличные шансы на выход в финал. Сам он вышел на пик, Андрей вторую неделю подряд играет без перерыва. Как побеждать Рублёва, Хуркач также знает», — сказал Панков.
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